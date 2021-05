SAP-Mitgründer verlängert sein Mandat Hasso Plattner: „Ich will keine lame duck sein“

In seiner Rede auf der Hauptversammlung bekundete Plattner nun erstmals, dass er noch einmal antreten wolle. „SAP befindet sich aktuell in einer kritischen Phase der Transformation in ein reines Cloud-Unternehmen – hier ist Stabilität wichtig“, so Plattner. Er wolle Unruhe durch einen weiteren Führungswechsel vermeiden. „Daher strebe ich zwei weitere Jahre im Aufsichtsrat an.“ Das sei in Summe lediglich eine komplette Aufsichtsratsperiode von fünf Jahren. Plattner: „Ich will keine lame duck sein.“



Aktionärsvertreter hatten Plattners Ansinnen vorab kritisiert: „Es wird Zeit, den Staffelstab des Aufsichtsratsvorsitzenden zu übergeben“, so Ingo Speich, Leiter des Bereichs Corporate Governance bei der Fondsgesellschaft Deka, in seinem vorab verbreiteten Statement an das Unternehmen. „Wir fordern daher eine nachvollziehbare Nachfolgeregelung für Hasso Plattner und eine Verjüngung des Aufsichtsrates.“