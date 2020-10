SAP-Tochter Concur Die Kehrseite des Cloud-Geschäfts

Die Börse quittierte die Korrektur mit einem dramatischen Ausverkauf der SAP-Papiere: Schon am Montagmorgen sackte die Aktie um 18 Prozent; am Abend stand ein Minus von fast 22 Prozent auf dem Kurszettel – so stark war die SAP-Aktie zuletzt Anfang 1999 abgestürzt. Insgesamt wurden am gestrigen Montag ein Börsenwert von gut 33 Milliarden Euro vernichtet – das ist mehr als die gesamte Marktkapitalisierung des Rückversicherers und Dax-Mitglieds Münchener Rück.