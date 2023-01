Saugroboter spähen aus Die schlimmsten Befürchtungen werden wahr

Der Hersteller von Roomba heißt iRobot. Er erklärt die Sache mit den Fotos so: Sie sollten helfen, die künstliche Intelligenz, die den Roboter durch die Wohnungen steuert, zu verbessern. Nicht jeder Saugroboter sei mit dieser Hard- und Software ausgestattet. Es habe sich um ein Testmodell gehandelt, das nie im Einzelhandel zum Verkauf stand. Die Nutzer hätten der Aufnahme von Fotografien gegen Bezahlung ausdrücklich zugestimmt. Es habe in ihrer Hoheit gelegen, sensible Gegenstände aus dem Territorium des Roboters zu entfernen – oder eben die Türe zum Badezimmer zu schließen.