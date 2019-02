Schindler Ex-BND-Chef warnt vor Netzausbau mit Huawei

Robert Hannigan, der ehemalige Direktor des britischen Geheimdiensts GCHQ, sprach sich dagegen in der „Financial Times“ entschieden dagegen aus, Firmen aus China generell beim 5G-Ausbau auszugrenzen. „Großbritannien und andere europäische Länder sollten ihre Nerven behalten und Entscheidungen über die Beteiligung Chinas an künftigen Telekommunikationsnetzen auf technisches Fachwissen und rationelle Risikobewertung stützen, und nicht auf einen politischen Trend - oder Handelskriege“, schrieb er. „Wir sollten akzeptieren, dass China in Zukunft eine globale Technologiemacht sein wird, und jetzt mit dem Risikomanagement beginnen, anstatt so zu tun, als könne der Westen den technologischen Aufstieg Chinas aussitzen.“