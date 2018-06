AT&T und Time Warner dürfen nun doch fusionieren

Neben CNN besitzt Time Warner unter anderem den Pay-TV-Sender HBO („Game of Thrones“) und das weltbekannte Warner Bros. Filmstudio. Der in Dallas ansässige Telekommunikationskonzern AT&T bezeichnete eine Fusion als notwendig in Zeiten, in denen sich immer mehr Kunden Videos auf Smartphones und Tablet-Computern anschauten und weniger Zeit mit traditionellen Liveshows vorm Fernsehbildschirm verbrächten. Der Rechtsberater von AT&T, David McAtee, kündigte an, die Übernahme von Time Warner werde zum 20. Juni unter Dach und Fach gebracht. Die Frist für den endgültigen Abschluss des Deals läuft am 21. Juni aus. Wird der Deal bis dahin nicht festgezurrt, kann sich noch einer der Konzerne von der Fusion zurückziehen. AT&T müsste in diesem Fall eine Loslösungsgebühr von 500 Millionen Dollar zahlen.