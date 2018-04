Schüsse im Hauptquartier: CEOs zeigen sich solidarisch mit Youtube

Auch Twitter-Chef Dorsey missfiel Trumps Formulierung: „Wir können nicht so weitermachen: Reaktiv sein, denken und beten, dass das nicht noch einmal an einer unserer Schulen, auf der Arbeit oder an anderen Orten unserer Gemeinschaft passieren wird.“ Dorsey erinnerte an die Initiative „March For Our Lives“. Sie werde nicht alle Probleme lösen, aber sei ein guter Anfang.