Schuldenabbau Warum die Telekom plötzlich keine Türme mehr braucht

So kaufte der spanische Turmbetreiber Cellnex das Funkturmportfolio des französischen Anbieters Altice für 5,2 Milliarden Euro – vor zwei Jahren noch hatte das amerikanische Private-Equity-Haus KKR 30 Prozent weniger für die ausgegeben. Bieter zahlen heute sogar bis zum 30-Fachen der Gewinne, wie jüngst American Towers für Türme der spanischen Telefónica in Europa und Lateinamerika. Die Vantage Towers zum Beispiel, die gerade erst von Vodafone an die Börse gebracht wurde, hält eine Milliarde Euro in der Hinterhand für genau solche Deals.