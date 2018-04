Schusswaffenangriff: Polizei kontrollierte Täterin nur Stunden vor YouTube-Angriff

San BrunoNach dem Schusswaffenangriff in der Unternehmenszentrale von YouTube am Dienstag ist die Polizei sicher, dass die Täterin aus Hass auf die Videoplattform gehandelt hat. „Das ist der Beweggrund, den wir identifiziert haben“, sagte Polizeichef Ed Barberini am Mittwoch. Die 39-Jährige habe noch auf einer Schießanlage trainiert, bevor sie zum Firmensitz nach San Bruno in Kalifornien gefahren sei. Dort schoss sie wahllos auf Mitarbeiter und verletzte drei von ihnen, bevor sie sich selbst das Leben nahm.