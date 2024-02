Schwächelnder Chipkonzern „Überall ist künstliche Intelligenz – außer bei Intel“

Über dem Weltmeister beim Chipfertigen hängt jedoch der Konflikt mit China. Eine Invasion von Taiwan würde die ganze Chipbranche erschüttern. Zwar baut TSMC auch Produktionsstätten im Ausland auf. In Japan beispielsweise oder in Arizona, in der Nähe der Fertigung von Intel. Dort werden 40 Milliarden Dollar in gleich zwei Fabriken investiert. Doch das Projekt ist von Verzögerungen geplagt. Die erste Fabrik sollte eigentlich dieses Jahr mit der Fertigung von 4 Nanometer Chips starten. Nun ist sie auf nächstes Jahr verschoben, wegen Mangel an Experten. Die zweite Fabrik, die noch gebaut wird und drei Nanometer Chips produzieren soll, wird nicht wie geplant 2026, sondern frühesten 2027 mit der Produktion beginnen. In Dresden ist eine weitere Fabrik geplant.