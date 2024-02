Schwächelnder Chipkonzern „Überall ist künstliche Intelligenz – außer bei Intel“

Drei Jahre ist das nun her. Gelsingers Image in der Branche ist weiterhin gut, Mitarbeiter schätzen seine bedachte Art und sein sympathisches Auftreten. Aber an der Wall Street, bei Anlegern und Analysten wächst die Ungeduld. Denn bislang ist Gelsingers Amtszeit vor allem von einer Konstante geprägt: Rückgang. Der Rekordumsatz von 79 Milliarden US-Dollar im Jahr des Amtsantritts, angefacht von der massiven Nachfrage nach Computern während Covid? Lange vergessen. Der Jahresumsatz von Intel ist seitdem kontinuierlich auf nunmehr 54 Milliarden Dollar geschrumpft. Noch alarmierender sieht es beim Gewinn aus. Der ist von rund zwanzig Milliarden Dollar auf nur noch 1,7 Milliarden Dollar im Jahr 2023 zusammengeschmolzen.