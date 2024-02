Schwächelnder Chipkonzern „Überall ist künstliche Intelligenz – außer bei Intel“

Im Wettbewerb der Blöcke könnte Intel also der bevorzugte Anbieter für den Westen werden, besonders bei sicherheitsrelevanten Produkten, was strenggenommen mittlerweile alles ist, was mit KI zu tun hat. Im Silicon Valley gibt es bereits Gerüchte, dass Nvidia auch Intel als Fertiger verpflichten könnte, um sich besser abzusichern. Man braucht viel Know-How, um moderne Chipfabriken hochzuziehen. „Intel hat es“, sagt Technalysis Analyst O' Donnell. „Selbst wenn Nvidia wollte, könnten sie nicht einfach eigene Fabriken bauen.“