Schwächelnder iPhone-Absatz: Worauf Sie bei den Apple-Zahlen achten müssen

CEO Tim Cook und seine Vorstandskollegen werden sich beweisen müssen, so GBH-Insights-Analyst Daniel Ives. Die Verkaufsprognosen und eine Analysten-Konferenz am Dienstag läuten seiner Ansicht nach eine Umbruchphase ein. Nachdem die Analysten die Verkaufsschätzungen für das neue iPhone herunter gesetzt hatten, verlor die Apple-Aktie in den vergangenen zwei Wochen acht Prozent an Wert.