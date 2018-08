Selbstfahrende Autos: Samsung will Milliarden in Künstliche Intelligenz investieren

Die 25 Billionen Won seien dafür bestimmt, Forscher aus dem Gebiet der KI einzustellen und den Konzern mit seinen diversen Unternehmensteilen als globalen Player in der Telekom-Technologie der nächsten Generation zu etablieren, kündigte der Elektronik-Riese in einer am Mittwoch in Seoul veröffentlichten Erklärung mit. Ein wichtiger Aspekt sei dabei eine Expansion von Samsung-Komponenten in zukünftigen Autos.