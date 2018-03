Sendergruppe: Pro Sieben Sat 1 holt Finanzinvestor an Bord

An diesem Donnerstag verabschiedet sich Vorstandschef Thomas Ebeling, nach neun Jahren an der Spitze von Pro Sieben Sat 1. Nach der Bilanz-Pressekonferenz am späten Vormittag ist Schluss. Sein Nachfolger wird der ehemalige CEO von Dyson, Max Conze. Das hat der Konzern bereits am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Der 48-Jährige werde sein Amt am 1. Juni antreten.