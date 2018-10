Sensorenfirma First Sensor bereitet offenbar sich auf Verkauf vor

Bei der Übernahme des Anteils wäre nach dem Übernahmegesetz ein Pflichtangebot für das Unternehmen fällig. An der Börse ist First Sensor aktuell rund 150 Millionen Euro wert. First Sensor und DPE lehnten eine Stellungnahme ab. First Sensor produziert Spezialsensoren, die etwa bei Fahrerassistenzsystemen, in der Krebserkennung, oder der 3D-Raumerkennung in der industriellen Automatisierung eingesetzt werden. Zu den Kunden von First Sensor gehören unter anderem Autobauer und große Zulieferer.