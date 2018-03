Service startet in den USA: Google-Tochter Waymo darf automatisierten Fahrdienst anbieten

Im letzten Jahr startete die erste Testphase von Waymo in Arizona, in dem Kunden normale Fahrten per App buchen konnten. Seit November wurden dann auch fahrerlose Autos getestet, zum ersten Mal in der Branche. Was der Service kosten wird, hat das Unternehmen bisher noch nicht preisgegeben. Allerdings ist ein Service mit autonomen Autos generell betriebsgünstiger und kann mehr Menschen erreichen. Preise könnten daher mit denen der Konkurrenz mit Fahrer, vergleichbar sein.