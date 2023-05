ServiceNow-CEO Bill McDermott „Wir werden die Nummer 1 für Firmensoftware in Deutschland sein. Vielleicht neben SAP“

Wie wichtig ist der deutsche Markt für ServiceNow?

Ich liebe Deutschland, es ist meine zweite Heimat. Ich werde im Juni dort sein und freue mich schon darauf. Wenn man als US-Unternehmen global erfolgreich sein will, muss man in Deutschland präsent sein. Wir haben nicht ohne Grund gerade den KI-Spezialisten G2K aus München erworben, der in Echtzeit Daten sammelt, diese auswertet und Handlungsvorschläge macht. Viele deutsche Unternehmen haben in Unternehmenssoftware investiert und das auch richtig gemacht. Jetzt müssen sie deren volles Potential heben. Die Bedienerführung war immer ein Problem, aber das muss nicht so sein. Deutschland ist für uns missionskritisch. Ich glaube, dass wir die Nummer 1 für Unternehmenssoftware in Deutschland sein werden. Vielleicht neben SAP.



