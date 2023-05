ServiceNow-CEO Bill McDermott „Wir werden die Nummer 1 für Firmensoftware in Deutschland sein. Vielleicht neben SAP“

WirtschaftsWoche: Mr. McDermott, Sie erklären, „das Unternehmen aufzubauen, dass die Software des 21. Jahrhunderts definieren wird“. Große Worte. Was meinen Sie genau damit?

Bill McDermott: Die meisten der großen Marken für Unternehmenssoftware wurden im 20. Jahrhundert aus der Taufe gehoben. Nun haben wir die Cloud, also eine Architektur, die für eine neue Welt geschaffen wurde. Deshalb kam ich auf das 21. Jahrhundert. Wir haben nun bei ServiceNow die Chance zu definieren, was das genau heißt. Für mich bedeutet das, das Potential dieser Architektur voll auszuschöpfen. Wir können sie so definieren, wie es schon mal die großen Unternehmenssoftwareanbieter für die Technologie des 20. Jahrhunderts getan haben. Es wird eine Welt, in der die Kunden viel mehr Möglichkeiten haben, weil sie viel kreativer sein können. Beispielsweise ihre eigenen Apps mit Hilfe von generativer Künstlicher Intelligenz erstellen.