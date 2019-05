ServiceNow-Chef Donahoe „Die Arbeitswelt ist das Gegenteil von komfortabel und intuitiv“

Es geht also darum, die unternehmensinternen Werkzeuge und Abläufe zu vereinfachen, damit die Mitarbeiter so mit ihnen umgehen können, wie sie es von Internet-Angeboten gewohnt sind?

Vordergründig. Auf der höheren Ebene geht es darum, ein Unternehmen fit zu machen, Komplexität in den Griff zu bekommen, damit es sich auf die vielen Veränderungen einstellen kann, die das Automatisieren der Welt mit sich bringt und so aus der Defensive in die Offensive gehen kann. Software verändert jedes Unternehmen, egal in welcher Industrie und Region. Noch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten je nach Branche. Aber jedes Unternehmen muss früher und später die digitale Transformation meistern. Dafür muss es sich anders aufstellen.