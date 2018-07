Siemens-Partner: Atos will Amerika-Geschäft mit Übernahme stärken

BezonsDer französische Siemens-Partner Atos will sein Geschäft in Nordamerika mit einem 3,4 Milliarden US-Dollar (2,9 Mrd Euro) teuren Zukauf ausbauen. Mit der Übernahme von Syntel will sich der französische IT-Dienstleister den Zugang zu großen US-Finanzkonzernen wie American Express oder State Street erschließen. Den Syntel-Aktionären werden 41 Dollar je Anteil geboten, wie Atos am späten Sonntagabend in Bezons mitteilte.