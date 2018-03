Siemens, SAP, Telekom : Warum deutsche Konzerne in Israel auf Start-up-Jagd gehen

In einem weißen Eckhaus, das wohl irgendwann einmal als Lagerhalle gedient hat, herrscht weniger balagan und viel mehr durchdesignte Aufgeräumtheit. Ein Coworking-Space im Industriechic, mit alten Ledersofas und frischem Limetten-Minzwasser an der Kaffeebar. Und mit einer eindrucksvollen Liste an Mietern: von SAP über HP bis hin zur Deutschen Telekom. Sie alle sind hier, um mit interessanten Start-ups in Kontakt zu kommen. Der neueste Mitbewohner in der Großkonzern-WG ist Siemens. Und der will von hier die nächste industrielle Revolution vorantreiben.