Siemens „Verfehlte Frauenquote wäre Reputationsschaden für Siemens“

Der Vertrag von Siemens-Chef Joe Kaeser reicht noch bis 2021. Zu seinen Zukunftsplänen ist nichts bekannt. Wäre Kaeser der richtige Mann für den Posten des Aufsichtsratschefs von Siemens?

Natürlich weiß ich nicht, wie die Lebensplanung von Herrn Kaeser aussieht und ob er als CEO weitermachen möchte oder ob er in den Aufsichtsrat will oder ob es ihn etwa reizen würde, in der Politik noch einmal Dinge zu bewegen. Sollte er im Siemens-Universum bleiben wollen und in den Aufsichtsrat wechseln, sollte er auf jeden Fall die Cooling-Off-Periode einhalten. Im Moment sehen wir in jedem Fall gute Beispiele von Vorstandsvorsitzenden, die Aufsichtsratschefs wurden. Denken Sie etwa an Allianz oder die Münchener Rück. Wichtig ist wie gesagt die Einhaltung der Cooling-Off-Periode. Unter dieser Voraussetzung hat es sich für Unternehmen allerdings sehr bewährt, auf erfolgreiche Vorstandschefs im Aufsichtsrat zu setzen.