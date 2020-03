Siemens Vizechef Busch wird Nachfolger von Joe Kaeser

Snabe machte klar, dass Busch, bisher Technologie-Vorstand, der Richtige für einen Konzern sei, der sich auf die Industrie-Automatisierung (Digital Industries) und die Bautechnik (Smart Infrastructure) konzentrieren will. „Er vereint unternehmerische Weitsicht, Nähe zu den Kunden und ein tiefes Verständnis all der Technologien, die Siemens erfolgreich gemacht haben und auf die es in Zukunft ankommen wird“, sagte der ehemalige SAP-Chef.



Warum Sen und Patzak abrupt gehen, ließ Snabe offen. Dass Bruch bereits in sechs Wochen anfängt, deutet darauf hin, dass man sich schon länger um einen Ersatz für Sen bemüht hatte. Der Streit um die Bedingungen für die Abnabelung der riesigen, aber renditeschwachen Energiesparte war zuletzt immer stärker nach außen gedrungen. Reuters hatte von Insidern erfahren, dass der Konzern seinen Anteil bereits zum Börsengang nur noch rund 30 Prozent an Siemens Energy halten sollte. „Sen wollte möglichst viel Beinfreiheit“, sagte einer der Insider. Kaeser und Busch hätten dagegen zunächst weniger Anteile abgeben wollen. Uneins war man sich auch darüber, wie viel die renditeschwache Energie-Sparte für die Nutzung der Markenrechte und der Konzern-IT pro Jahr bezahlen sollte.