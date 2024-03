Silicon Valley Und dann fiel Mark Zuckerberg beinahe in Ohnmacht

Natürlich sind Journalisten nicht die einzigen, die mit persönlichen Konflikten zu kämpfen haben, welche sich darauf auswirken, wie und was sie über Technik schreiben. Zu viele im Valley versuchen, mit Büchern ihre persönliche Marke zu stärken. Das erklärt auch, warum sich so viele Risikokapitalgeber an das Schreiben von Büchern herangewagt haben. Das beste von ihnen ist „Zero to One“ (2014) von Peter Thiel, dem frühen Facebook-Investor, und Blake Masters, einem Studenten, der einen Kurs bei Thiel in Stanford besucht hat. Allerdings ist der hier in seltener Offenheit beschriebene Aufbau eines Monopols, vermutlich etwas, das Thiel und seine Kollegen inzwischen bedauern, wenn man bedenkt, dass das Silicon Valley seitdem intensiv von den Regulierungsbehörden unter die Lupe genommen wird. Monopole sind heutzutage nicht mehr so en vogue.