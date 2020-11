Siltronic Chipzulieferer steht vor Milliardendeal mit Taiwan

Wacker Chemie hatte die Tochter Siltronic 2015 an die Börse gebracht, weil der Konzern das Auf und Ab der Halbleiterbranche nicht mitmachen wollte. 2017 gab Wacker die Mehrheit ab und reduzierte die Beteiligung nach und nach weiter. Damit war klar, dass das Familienunternehmen sich mittel- bis langfristig auch von den übrigen Anteilen trennen würde. Auch GlobalWafers ist aus einer Abspaltung hervorgegangen. Sino-American Silicon Products brachte die Tochter 2015 an die Börse in Taipeh, ist aber mit 51 Prozent immer noch Mehrheitseigentümer.



Mehr zum Thema: Computerchips entscheiden über Aufstieg und Fall von Wirtschaftsimperien. Die US-Regierung versucht, China von der Versorgung abzuschneiden.