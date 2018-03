Der Chipindustrie-Zulieferer Siltronic setzt 2018 auf weiter steigende Preise für Silizium-Scheiben (Wafer). Zwischen zehn und 30 Prozent seien zu erwarten, eine Größenordnung von 20 Prozent halte er "für eine relativ vernünftige Zahl", sagte Vorstandschef Christoph von Plotho am Montag in München. Die Nachfrage nach Wafern bleibe hoch, die Produktionskapazität begrenzt. Chips kommen außer in Smartphones und Computern verstärkt auch in Industrieanlagen und im Auto zum Einsatz, vor allem in vernetzten Fahrzeugen, in Elektro- und Hybridautos.