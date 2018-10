Sky und DAZN Kartellamt prüft Champions-Leage-Ausschreibung – Sky und DAZN im Visier

MünchenDie Vergabe der Übertragungsrechte für die Fußball-Champions-League in Deutschland an den Pay-TV-Sender Sky ruft das Bundeskartellamt auf den Plan. Die Bonner Behörde will vor allem unter die Lupe nehmen, ob bei der Ausschreibung alles mit rechten Dingen zugegangen ist, wie sie am Dienstag mitteilte.