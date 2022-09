Slack-CEO Butterfield „Die E-Mail bleibt uns noch 1000 Jahre erhalten“

Das Metaverse wird von Digitalunternehmern wie Mark Zuckerberg als die nächste Plattform nach dem Smartphone beschrieben. Wird es das Smartphone ersetzen? Was kommt dort als Nächstes?

Ich weiß es nicht. Es gibt einige frühere Apple-Mitarbeiter, die in einem Start-up in San Francisco namens Humane an neuen Konzepten arbeiten. Aber das ist noch streng vertraulich, deshalb darf ich nichts darüber sagen. Ich sehe allerdings nicht, dass das Smartphone zu meinen Lebzeiten ersetzt wird.