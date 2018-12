Slack-Chef Butterfield „Wir werden noch in 10.000 Jahren E-Mails schreiben“

Was macht Slack besser?

Zum einen ist es viel transparenter. Ein Mitarbeiter aus der Marketingabteilung kann dank der verschiedenen Channel auch sehen, was gerade in der Produktion, dem Vertrieb oder der Personalabteilung passiert. Außerdem ist es perfekt für neue Mitarbeiter. Wenn die in das Unternehmen kommen, können Sie dank der gespeicherten Nachrichten in den verschiedenen Channels alles nachvollziehen, was in den Jahren zuvor passiert ist.