Slack-Chef Butterfield „Wir werden noch in 10.000 Jahren E-Mails schreiben“

Allein auf einen Zeitvorsprung können Sie sich aber kaum verlassen.

Das tun wir auch nicht. Auch die Plattform an sich ist viel fortschrittlicher und umfangreicher. Wir haben pro Woche 200.000 aktive Kunden, die Slack weiterentwickeln und Anwendungen aus ihren Unternehmen in Slack integrieren. So kommen pro Woche 15.000 neue Anwendungen zusammen, die in Slack integriert werden. Wir arbeiten mit Google, SAP, IBM, Salesforce oder Oracle zusammen – den größten IT- und Softwareunternehmen der Welt. Und all diese Unternehmen sind auch noch Kunden von uns.