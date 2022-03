Smartphonehersteller Apple auf der Suche nach neuen Umsatzquellen: iPhone im Abo

In den USA gibt es seit 2015 ein Upgrade-Programm, bei dem der Kunde gegen Monatsgebühr und Zuzahlung alle 12 Monate sein iPhone gegen das neueste Modell tauschen kann. Apple hat also bereits über ein halbes Jahrzehnt Erfahrung damit. Im Grunde ist es ein Leasing-Modell wie es seit Jahrzehnten beispielsweise Autohersteller erfolgreich nutzen und so Kunden erreichen, die sich entweder einen Kauf nicht leisten können. Beziehungsweise ihn vermeiden, weil sie ihr Modell nach Ablauf des Leasings bequem zurückgeben können. Oder aber erwerben, was derzeit wegen der Auto-Knappheit sogar ein Geschäft sein kann.