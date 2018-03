Smartphonezubehör: Foxconn-Tochter will Belkin kaufen

HongkongDer Apple-Zulieferer Foxconn will sich den US-Smartphone-Zubehör-Hersteller Belkin einverleiben. die Kabel- und Steckersparte von Foxconn FIT Hon Teng, kündigte am Dienstag an, die US-Firma für 866 Millionen Dollar kaufen zu wollen. Die Übernahme verspreche Rückenwind für das Geschäft, da die Nachfrage nach Produkten für das vernetzte Zuhause (Smart Home) deutlich anziehe.