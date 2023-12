Snap-Deutschlandchef Trillhaas „Ja, Snapchat gibt es noch – und wir wachsen weiter“

Die Snap-Aktie erlebte einen Höhenflug, zumindest bis Ende 2021. Allerdings: Das alles war eben nicht vorhersehbar, als Sie in den Job kamen. Mussten Sie irgendetwas an Ihren Plänen umschmeißen, an den Geschäftsideen, die Sie ursprünglich hatten?

Natürlich muss man sich immer adaptieren. In diesem Fall war all das für Snapchat aber ausschließlich positiv. Wir haben etwa gemerkt, dass das Thema „Augmented Reality“ – also die Erweiterung der realen Umgebung um virtuelle Objekte – in dieser Phase einen enormen Schub bekam, deutlich relevanter und wichtiger geworden ist. Wir haben diese Chance genutzt, um Unternehmen dahingehend zu beraten, welche Rolle Augmented Reality für Sie zukünftig im Marketing auch spielen kann.