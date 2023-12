Snap-Deutschlandchef Trillhaas „Ja, Snapchat gibt es noch – und wir wachsen weiter“

Kein Hypethema hat uns alle 2023 so sehr beschäftigt wie künstliche Intelligenz. Auch Snapchat hat in diesem Jahr ChatGPT in die App integriert. Manch einer sprach in diesem Zusammenhang gar von einer „Neuerfindung“ Ihrer App. Würden Sie dem beipflichten?

Grundsätzlich: KI ist kein neues Thema und nichts, das erst seit einem Jahr bei uns integriert ist. Das ganze Thema Augmented Reality funktioniert ja auch nur über KI. Aber in der Tat: Anfang des Jahres haben wir My AI gelauncht, einen Chatbot, der in der Liste der Freunde auftaucht und auf der ChatGPT-Technologie von Open AI basiert. Interessant ist: My AI entwickelt sich immer mehr zur Suchfunktion. Junge Nutzer suchen Restaurantempfehlungen, Empfehlungen für neue Musik oder Mode über unseren Chatbot. Wir haben weltweit über 200 Millionen Menschen, die unseren Chatbot bereits nutzen. Über 20 Milliarden Nachrichten wurden bereits an My AI verschickt.