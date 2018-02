Snapchat: Snap-Chef Spiegel muss beweisen, dass er 638 Millionen Dollar wert ist

Trotz der Enttäuschungen im vergangenen Jahr bekommt Spiegel nun also schrittweise mehr als eine halbe Milliarde Dollar. Hohe Vergütungen in Form von Aktienpaketen sind nicht ungewöhnlich im Zuge eines Börsengangs. Mit der schrittweisen Übertragung von Firmenanteilen versuchen Unternehmen, ihre wichtigsten Mitarbeiter weiter an sich zu binden – mit dem Ziel, dass sie das Geschäft auch in Zukunft erfolgreich vorantreiben.