Software AG Codename „Helix“: Neuer Chef baut Software-AG um

Zudem will Brahmawar die Geschäfte von zwei auf vier eigenständige Produkteinheiten aufspalten: Neben dem Altgeschäft mit der Großrechner-Datenbank Adabas sind dies Integrationssoftware, Anwendungen zur Geschäftsprozessanalyse – hierunter fällt vor allem das über den Kauf von IDS Scheer gekaufte Programmpaket Aris – sowie IoT- und Analytics-Lösungen. Details zu Helix will Brahmawar am 31. Januar vorlegen.