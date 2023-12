Software AG verkauft Kerngeschäft „Das ist der Anfang vom Ende der Software AG“

Lange Zeit sah es so aus, als habe Deutschland hinter dem Software-Riesen SAP auch einen ordentlichen Mittelbau an weiteren Anbietern – allen voran die Software AG, das zweitgrößte heimische Softwarehaus mit Sitz in Darmstadt. Jetzt ist klar, dass dies eine Illusion war: Wie das Unternehmen am Montag verkündete, kauft der amerikanische IT-Konzern IBM für rund 2,13 Milliarden Dollar mit Webmethods und Streamsets zwei Kernsparten der Software AG.