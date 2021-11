Software AG Was hätte Großaktionär Peter Schnell vom Verkauf der Software AG?

Zudem fühlt sich Schnell der anthroposophischen Bewegung verbunden: So hat der heute 83-Jährige die Zentrale der Software AG in den Achtzigerjahren nach den Lehren des Schweizers und Vater der Anthroposophen, Rudolf Steiner, konzipieren lassen: Mit sechseckigen Gebäuden, die von oben an Waben erinnern – ohne rechten Winkel und mit viel Natur drum herum. Dass Schnell die Stiftungsanteile an der Software AG an einen amerikanischen Finanzinvestor verkaufe, sei daher mehr als unwahrscheinlich: „Die KKRs & Co. dieser Welt waren Schnell immer ein Gräuel“, sagt der Kenner. „Da sträuben sich ihm alle Nackenhaare.“



Vielleicht geht die neuerliche Zukunftssondierung bei der Software AG aus wie alle bisherigen: Man hat spielt mögliche Optionen durch – und macht weiter wie bisher.