Software: Linux-Betreiber SUSE geht für 2,5 Milliarden Dollar an EQT

In Zeiten, wo sich neue Technologien rasant entwickeln, sind Anwendungen, deren Quelltexte öffentlich zugänglich und eben nicht durch Patente geschützt sind, in der Regel besser geeignet, um Neuerungen schnell zu integrieren. SUSE ist ein Pionier in diesem Geschäft. Die Firma wurde 1992 in Nürnberg gegründet und beschäftigt weltweit rund 1400 Mitarbeiter.