Software-Unternehmen: Südafrikas Antikorruptionsbehörde prüft Regierungsvertrag mit SAP

JohannesburgSüdafrikas Antikorruptionsbehörde prüft einen Vertrag der Regierung mit dem deutschen Software-Unternehmen SAP, das in der jüngsten Zeit bereits Fehlverhalten in dem Land eingeräumt hatte. Dabei gehe es um einen Vertrag im Volumen von umgerechnet 60 Millionen Euro. Die Behörde teilte mit, sie habe ein anonymes Schreiben erhalten, in dem behauptet werde, dass die korrekten Abläufe bei der Auftragsvergabe 2016 nicht eingehalten worden seien. Bei dem Auftrag geht es um die Bereitstellung von Informationstechnologie für das Ministerium für Wasser und Abwasser.