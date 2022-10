Software Wie ein deutscher Entwickler den Kurs von Snowflake abstürzen ließ

Das Unternehmen stellt Software für die Datenverarbeitung in der Cloud her – sie macht es möglich, dass Unternehmen quer über Cloud-Anbieter wie AWS, Google oder Azure speichern, analysieren und austauschen können. Der Name Snowflake ist einer besonderen Art der Tabellenorganisation in Datenbanken entliehen – dass die Gründer des Unternehmens begeisterte Skifahrer sind, und sich als Firmenzentrale den Rocky-Mountain-Skiort Bozeman in Montana, ausgesucht haben, passt nur gut.



Dass jemand wie Hentschel mehr als 20 Milliarden Dollar auf dem Gewissen hat, und dann mit einem halben Jahr Abstand auch noch mit der Presse darüber reden will – eigentlich unwahrscheinlich. Aber die Geschichte lässt tief in die Wirkweisen von Technologiekonzernen und Wall Street blicken. Und sie zeigt, was die wenigsten wissen: Snowflake ist im Kern ein europäisches Unternehmen. Die Gründer stammen aus Frankreich, der CEO aus den Niederlanden – und die relevanteste Software wird in Berlin kodiert. Eigentlich sind die Zahlen, die Snowflake am 2. März 2022 präsentierte, gar nicht schlecht: 101 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Doch während des Quartalsgesprächs mit Analysten brach an der Börse Panik aus – die Snowflake-Aktie stürzte um 30 Prozent ab.