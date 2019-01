 Softwarefirma: Software AG mit schwachem Jahresschluss in Digitalsparte

Darmstadt Die Software AG will stärker in ihr Wachstum investieren und dabei vor allem bei Maschinenvernetzung und Cloudsoftware große Schritte machen. „Im 50. Jahr unseres Bestehens werden wir einen neuen, mutigen Weg einschlagen“, sagte der seit August amtierende neue Vorstandschef Sanjay Brahmawar am Donnerstag in Darmstadt.