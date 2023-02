Softwarekonzern Microsoft Deutschland will bis zu 120 Stellen abbauen

Die deutsche Landesgesellschaft des US-Softwareherstellers Microsoft soll im Rahmen des konzernweiten Stellenabbauprogramms zwischen 100 und 120 Beschäftigte abbauen. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. Das entspräche bis zu vier Prozent der 3000 Mitarbeiter von Microsoft Deutschland. Im Gesamtkonzern soll die Quote etwas höher liegen. Microsoft-Chef Satya Nadella hatte im Januar angekündigt, weltweit 10.000 Stellen streichen zu wollen – das wären fünf Prozent aller Beschäftigten. In der Deutschlandzentrale von Microsoft in München wollte man die hiesigen Abbauzahlen nicht kommentieren.