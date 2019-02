 Softwarekonzern: SAP-Chef McDermott plant derzeit keine großen Übernahmen

BerlinEuropas größter Softwarekonzern SAP plant nach der acht Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Spezialisten Qualtrics zunächst keine weiteren Zukäufe. „Wir werden keine großen Akquisitionen tätigen, bis wir die Schulden durch Qualtrics getilgt haben“, kündigte Firmenchef Bill McDermott am Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag des Dax-Konzerns in New York an. Er leitet nun seit zehn Jahren das Walldorfer Unternehmen.