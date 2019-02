 Softwarekonzern: SAP erhöht Dividende um zehn Cent

MünchenEuropas größter Softwarekonzern SAP hebt die Dividende an. Der Aufsichtsrat schlägt für 2018 eine Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie vor, das sind zehn Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie SAP am Donnerstag in Walldorf mitteilte. Insgesamt reicht SAP damit 1,79 (Vorjahr: 1,67) Milliarden Euro an die eigenen Anteilseigner weiter.