Softwarekonzern SAP Ex-SAP-Betriebsratsvorsitzender angeblich vor fristloser Kündigung

Der Schritt reiht sich ein in eine wachsende Zahl an Unregelmäßigkeiten rund um die Betriebs- und Aufsichtsgremien von SAP. Erst Anfang Juni wurde ein Aufsichtsrat der Arbeitnehmerseite, der zugleich Vorsitzender des Konzernbetriebsrats und Mitglied des Betriebsrats der SAP SE war, als Konzernbetriebsratschef abberufen. Zeiger und jener Aufsichtsrat leiteten bisher gemeinsam die Betriebsratsliste „STARK“, die mit 15 von 43 Mitgliedern die stärkste Fraktion mit Betriebsrat der SAP SE stellt. „Wir führen derzeit interne Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten durch, die in Zusammenhang mit zwei Mitgliedern des Betriebsrats der SAP SE stehen“, räumte SAP ein. „Höchste Sorgfalt, Corporate Governance sowie der Schutz der Privatsphäre stehen hierbei im Mittelpunkt. Da es sich um einen laufenden Vorgang handelt, können wir uns nicht weiter äußern.“