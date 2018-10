Softwarekonzern SAP hält trotz Khashoggi-Affäre an Engagement in Saudi-Arabien fest

WalldorfDer deutsche Softwareriese SAP zieht trotz des Falls Khashoggi sein Engagement in Saudi-Arabien nicht in Zweifel. „Wir können wegen eines solches isolierten Anlasses nicht unser langjähriges Commitment in Frage stellen“, sagte Finanzchef Luka Mucic am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings wünsche er sich natürlich, dass „es so schnell wie möglich“ Klarheit in dem Fall gibt.