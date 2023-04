Softwarekonzern SAP legt bei Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt zu

SAP rechnet ab diesem Jahr die vor dem Verkauf stehende Tochter Qualtrics bei Umsatz und Ergebnis heraus. Deshalb wurde der Ergebnisausblick leicht gesenkt: Das Unternehmen erwartet 2023 einen Betriebsgewinn von 8,6 bis 8,9 Milliarden Euro und damit 200 Millionen Euro weniger als zuvor. Beim Umsatz fallen 1,3 Milliarden Euro weg, so dass die Einnahmen aus Software-Abonnements und -Lizenzen auf 26,9 bis 27,4 Milliarden Euro taxiert werden.



