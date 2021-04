Softwarekonzern SAP will „zentrale Rolle“ bei B2B-Industrienetzwerken

Das Vorbild ist für ihn die erst kürzlich angekündigte Automobilplattform Catena-X. Auf ihr sollen Automobilhersteller wie Daimler, BMW sowie Volkswagen und ihre Zulieferer gemeinsam in die Cloud gehen; die zugrundeliegende Plattform und die Vernetzung aller Player liefert die SAP. „Ich möchte, dass SAP eine zentrale Rolle in solchen Industrienetzwerken spielt, die es ermöglichen, Produktion und Logistik in Echtzeit anzupassen“, so Klein.