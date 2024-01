Softwarekonzern Umbauprogramm bei SAP trifft 8000 Stellen

Es ist wieder soweit: Am Mittwoch tritt SAP-Chef Christian Klein seinen alljährlichen Gang vor Presse und Analysten an, frische Zahlen vom vierten Quartal runden das Geschäftsjahr ab. Für Klein geht es in diesem Jahr darum, zu bestätigen, was er Anfang 2023 versprochen hat: Dass auf die Schonfrist wegen des Konzernumbaus in Richtung Cloud die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum funktioniert. Vor einem Jahr schien der Konzern dafür auf Kurs. Entsprechend konkret sind jetzt die Erwartungen: SAP muss eine steigende Marge und wachsende planbare Umsatzanteile liefern.